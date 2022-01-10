Повар Гордон Рамзи признался, что боялся отравить Путина в 2000 году

Шеф-повар Гордон Рамзи признался, что очень сильно испугался, когда узнал, что в 2000 году ему предстояло приготовить обед для президента России Владимира Путина.

В интервью изданию The Mirror Рамзи рассказал, что Путин является «самым страшным человеком», для которого пришлось готовить. Повар делал обед на Даунинг-Стрит в 2000 году, когда российский лидер прибыл на переговоры с премьер-министром Тони Блэром.

«Я чуть было не обделался от страха. Я думал: "Только представь, что ты можешь отравить этих двоих. Только представь, сколько грязи на тебя выльется, если этим двоим станет плохо"», — признался Рамзи.

По словам именитого повара, когда он вышел к лидерам и стал с ними общаться, то сразу же мысленно попросил забрать его отсюда поскорее.

Гордон Рамзи рассказал, что готовил для Блэр и Путина много блюд, в частности томатный консоме с золотой икрой белуги-альбиноса, закуски из цыпленка и свиной рульки, жареное филе сибаса на подушке из толченого молодого картофеля и белой спаржей под соусом из красного вина, а также традиционный британский пирог с патокой.

Ранее Путин заявил, что у него нет и никогда не было любимчиков среди сотрудников администрации и правительства. Он отметил, что важнее оценивать работу всего коллектива в целом, а не отдельных сотрудников, передает телеканал «360».