Джокович провел тренировку на корте после освобождения из-под стражи

Первую ракетку мира в одиночном разряде Новака Джоковича выпустили из отеля для мигрантов после визовых разбирательств.

Спортсмен опубликовал первую фотографию с корта после освобождения. Теннисист написал, что хочет остаться в Австралии и сыграть на турнире Australia Open.

«Я рад и благодарен, что судья отменил аннулирование моей визы. Несмотря на все, что произошло за последнюю неделю, я хочу остаться и попытаться выступить на Открытом чемпионате Австралии. По-прежнему сосредоточен на этом», — написал Джокович на своей странице в Instagram.

Ранее первая ракетка мира был задержан австралийскими пограничниками. Теннисиста допрашивали в аэропорту без его адвоката. Впоследствии он был лишен австралийской визы из-за медотвода от прививки, но ему удалось оспорить это решение.

Спортсмен заразился коронавирусом 22 декабря в связи с чем отказался от вакцинации. По мнению властей страны, перенесенная недавно болезнь не является причиной для отказа от прививки. Сообщается, что спортсмена могут депортировать, несмотря на решение в его пользу, так как такое право есть у министра иммиграции.