Корреспондент ФАН рассказал об обстановке на улицах Алма-Аты после погромов

Силовики в Алма-Ате продолжают контртеррористическую операцию. Корреспондент ФАН с места событий рассказал об обстановке в пострадавшем от мародеров городе.

Он рассказал, что в разных частях города до сих пор можно услышать звуки автоматных очередей и взрывы. Улицы остаются пустыми, а правительственный квартал находится под оцеплением. Иногда происходят задержания.

«Охраной порядка занимаются военные и спецназ. Создается впечатление, что полиция несколько отстранена от наведения законности. Методы поддержания дисциплины в городе весьма жесткие: зевак разгоняют стрельбой, любого, кто вызывает подозрения, жестко арестовывают», — рассказал корреспондент ФАН.

Что касается дорог, то большая часть уже к 8 января стала свободной: с проезжей части убрали сожженные террористами машины. Однако до сих пор есть улицы, на которых остается часть техники.

По словам местных жителей, в городе до сих пор происходят убийства. Горожанка рассказала, что вечером 7 января неизвестные из машины расстреляли простого прохожего в районе улицы Назарбаева. Труп пролежал до самого утра.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев объявил 10 января общенациональный траур по погибшим в результате массовых беспорядков. Жертвами столкновений стали 164 человека.

Протесты в Казахстане начались после того, как жители городов Жанаозен и Актау вышли на улицы с требованием снизить цены на сжиженный природный газ. 4 и 5 января начались массовые беспорядки в Алма-Ате и других крупных городах республики. Мародеры начали грабить торговые центры, банки, захватывали здания и учреждения, в том числе аэропорт.