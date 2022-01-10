Оренбургскую область может возглавить бывший курганский вице-губернатор Кузнецов

Бывший вице-губернатор Курганской области Владислав Кузнецов уже в ближайшее время может занять должность главы Оренбургской области. Об этом изданию Ura.ru сообщили источники в региональных властях.

По словам информаторов Ura.ru, в Администрации президента России долгое время шли прения по поводу возможного назначения Кузнецова. Многих чиновников федеральной верхушки устраивала кандидатура действующего главы Оренбуржья Дениса Паслера, однако в конечном итоге выбор был сделан в пользу курганского чиновника.

«Была долгая процедура согласования через АП. Существовало некое противостояние мнений и структур. Не все были за кандидатуру Кузнецова, понимая, что Паслер — тоже весомая политическая фигура. Но в итоге было принято решение поставить в Оренбурге Кузнецова», — рассказали инсайдеры.

Ранее точечные отставки глав регионов РФ предсказывали аналитики компании «Минченко консалтинг». Однако, по прогнозам экспертов, самые шаткие позиции были у саратовского губернатора Валерия Радаева.