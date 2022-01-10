Гендиректор «Зенита» Медведев назвал невозможной замену Азмуна в зимнее трансферное окно

Генеральный директор петербургского «Зенита» Александр Медведев назвал невозможной замену иранского форварда Сердара Азмуна в зимнее трансферное окно.

Он особо подчеркнул, что сине-бело-голубые не могут найти на рынке игрока такого же уровня.

«Без возможности замены Азмуна на игрока уровнем по крайней мере не ниже он в зимнее окно никуда не уйдет», — цитирует Медведева «Спорт-Экспресс».

Ранее «Лион» предложил за 27-летнего Азмуна 3 млн евро, но «Зенит» посчитал эту сумму недостаточной — петербуржцы хотят выручить за форварда в полтора раза больше.

Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в 25 млн евро. Нападающий выступает за «Зенит» с января 2019 года. С сине-бело-голубыми Азмун три раза становился чемпионом России, дважды выигрывал Кубок страны и два раза становился обладателем Суперкубка России.