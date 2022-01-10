Российская актриса Елена Проклова попала в реанимацию с инсультом. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Заслуженная артистка РСФСР пожаловалась на сильное головокружение и повышенное давление. Медики направили звезду кино на обследование МРТ головного мозга, которое показало инсульт. Состояние Прокловой оценивается как средней тяжести. На данный момент ее перевели в отделение реанимации.

Напомним, в последнее время известная актриса упоминалась в СМИ в основном из-за скандала о так называемом харассменте. Она призналась, что в начале своей карьеры, в возрасте 15 лет, стала жертвой сексуальных домогательств. Имя мужчины Проклова не озвучила, но зрители и ее коллеги решили, что речь идет о покойном Олеге Табакове.