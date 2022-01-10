Украинцу выписали штраф за лайк под изображением герба СССР

Жителя Украины обязали заплатить штраф в размере 155 долларов (около 12 тысяч рублей) за лайк в социальной сети «Одноклассники». Мужчина поставил знак «нравится» под изображением с гербом СССР, а также сделал репост картинки на свою страницу.

Роменский суд Сумской области рассмотрел резонансное дело и утвердил соглашение между прокуратурой и обвиняемым, который в конечном итоге признал вину и необходимость выплатить штрафные санкции.

Установлено, что 30 мая 2020 года украинец, работающий оператором на АЗС, лайкнул и поделился публикацией с изображением советского герба, звезды с серпом и молотом, а также надписью «Один народ» и с современными флагами России, Украины и Белоруссии. Публикацию успели посмотреть всего 66 пользователей.