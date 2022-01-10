Токаев назвал продуктивной беседу с главой Евросовета Мишелем

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прокомментировал диалог с руководителем Евросовета Шарлем Мишелем. Он счел разговор продуктивным.

Недавно в Казахстане начались погромы на фоне повышения цен на топливо. В нескольких крупных городах зафиксировали акты мародерства, поджоги и другие бесчинства.

Токаев и Мишель побеседовали на фоне напряженной ситуации. Президент среднеазиатского государства назвал обсуждение продуктивным. В ходе контакта с главой Евросовета казахстанский лидер подтвердил, что власти не применяют силу против мирных жителей.

Ранее Токаев заявил, что сделает все возможное для обеспечения интересов жителей страны. Он также счел оперативной и уместной просьбу о помощи к Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).