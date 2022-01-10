Отец Джоковича обратился к королеве Елизавете II из-за задержания теннисиста в Австралии

Отец первой ракетки мира Новака Джоковича обратился к королеве Великобритании Елизавете II с просьбой вмешаться в ситуацию с его сыном.

Как отметил отец звезды тенниса, премьер-министр Австралии Скотт Моррисон запретил въезд в страну его сыну, несмотря на противоположное решение австралийского суда.

«Я призываю королеву Великобритании Елизавету, лидера Содружества, вмешаться и защитить права человека в отношении моего сына Новака Джоковича, а также прекратить политическое преследование, которое ведется против него с момента его приезда в Австралию. Я обращаюсь к королеве Великобритании Елизавете с просьбой вмешаться и прекратить пытки, учиненные над многократным чемпионом Уимблдона, награжденным принцем Уильямом за заслуги в деле благотворительности», — подчеркнул он.

В понедельник сербский теннисист выиграл апелляцию по делу об аннулировании визы в Австралию. Австралийские пограничники задержали Джоковича в аэропорту Мельбурна из-за недостаточных, по их мнению, оснований для медицинского отвода, позволяющего не вакцинироваться от COVID-19. Австралийский суд встал на сторону 34-летнего теннисиста, однако власти страны все равно решили депортировать спортсмена.