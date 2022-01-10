Экс-депутат Госдумы назвал провальным закон об уголовном наказании для лихачей на дороге

С 10 января в России вступил в силу законопроект о введении уголовной ответственности для гонщиков-рецидивистов. Отныне отправить за решетку на два года могут тех, кто уже был лишен водительских прав, имел штрафы за превышение скорости более чем на 60 километров в час или выезд на встречную полосу, однако попался на этом в третий раз. В случае еще одного нарушения срок увеличивается до трех лет.

Эффективность нового закона поставил под сомнение бывший первый зампредседателя комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Вячеслав Лысаков. В беседе с «Политикой Сегодня» он заявил, что в данном случае едва ли стоит рассуждать об истинном законотворчестве со стороны народных избранников. Об этом говорит спешка, с которой парламентарии разрабатывали и обсуждали документ — процесс занял всего несколько дней перед Новым годом.

«Это чисто популистский шаг со стороны Госдумы, чтобы показать, что там откликаются на чаяния граждан, которые были обеспокоены последними ДТП с блогерами, с мажорами и так далее. Это доказывает и авторство закона: там представлены все фракции, кроме коммунистов. Это подтверждает, что это лишь показательный шаг, а не законотворческий», – уверен собеседник «ПС».

Федеральное агентство новостей / Борис Гришин

По словам экс-депутата, новый законопроект обречен на провал по одной простой причине — согласно документу, привлечь к уголовной ответственности возможно будет только тех водителей, которые «попались» именно инспектору ГИБДД. Фиксация нарушения камерами видеонаблюдения — не в счет, поскольку это не позволяет достоверно установить личность водителя.

«Если камера — это только штраф. Извините, вы его остановите только тогда, когда он уже совершит ДТП, кто-то покалечится или не дай бог уйдет на тот свет. То есть закон не имеет профилактической силы, он просто вводит новую репрессию законодательную», – объяснил Лысаков.

пресс-служба УГИБДД МВД по Вологодской области /

Кроме того, на момент разработки законопроекта об уголовной ответственности для лихачей-рецидивистов в запасе у депутатов уже было три готовых закона. Все они прошли первое чтение еще в Госдуме VI созыва, были подготовлены ко второму рассмотрению, но так и «зависли» на этой стадии. Бывший депутат рассказал, что лично возглавлял рабочую группу, которая разрабатывала документы.

«Первый законопроект об опасном вождении. Второй — о бальной системе нарушений ПДД, у нас нет ответственности для систематических нарушителей. И третий, самый эффективный, который бы оказал серьезное влияние на предупреждение повторного управления в состоянии опьянения — это закон о залоге. То есть машину не вернут, пока не заплатишь залог, равный стоимости штрафа. Если суд признал виновным — деньги автоматом идут в региональный бюджет. Неотвратимость наказания 100%», – подчеркнул экс-парламентарий.

Напомним, о необходимости экстренно принять законопроект заявил в ноябре председатель Госдумы Вячеслав Володин. Поводом послужило громкое ДТП в центре Москвы. Известный автоблогер Саид Губденский не справился с управлением и вылетел на встречную полосу на Кутузовском проспекте. Виновник аварии погиб вместе с пассажиром — президентом Федерации автомобильного и мотоспорта Дагестана Зауром Ибрагимовым.