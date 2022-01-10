Казахские волонтеры разработали бота для связи с родными

Группа волонтеров из Казахстана разработала специального бота, позволяющего выйти на связь с родными в условиях отсутствия интернета. Отмечается, что чаще всего им пользуются жители России, США, стран Европы и Узбекистана.

Волонтер Алуа Есшан объяснила, что добровольцы используют телефоны и VPN-интернет для прямой связи с людьми, проживающими в городах Казахстана. Для того чтобы получить помощь волонтеров, гражданину необходимо заполнить специальную форму.

«Когда мы поняли, что людей становится очень много, мы, во-первых, создали Google-форму: волонтер звонит по вносимым в нее контактам, узнает, все ли хорошо у людей. Об этом можно узнать заявителю, посмотрев историю бота», — рассказала Есшан в беседе с телеканалом «360».

Доступ к интернету был ограничен в ряде городов Казахстана в связи с массовыми беспорядками. Протесты начались после повышения цен на сжиженный газ. Стоимость топлива возросла с 60 до 120 тенге.