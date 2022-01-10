Политолог из США Злобин устроил скандал на ток-шоу Соловьева из-за миротворцев в Казахстане

Политолог из США Николай Злобин устроил скандал на ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьевым» из-за ситуации в Казахстане.

О необычном инциденте рассказал российский политолог и востоковед Евгений Сатановский. По его словам, в ходе прямого эфира обсуждались беспорядки в Казахстане. В рамках программы Злобин негативно отозвался об Организации Договора коллективной безопасности (ОДКБ).

Сатановский написал в Telegram-канале, что Злобин буквально устроил настоящую истерику после того, как ему дали слово. Эксперт поставил под сомнение действия ОДКБ, назвав вход миротворцев в Казахстан «сплошным провалом». По его мнению, в случае эффективной работы организации события в Казахстане могли бы вовсе не произойти.

«Такая вот американская логика: вы все козлы. Все в шоке, он король – всех уел. Только очень недоволен, что ему возражать начали», — написал с иронией Сатановский.

Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на онлайн-саммите ОДКБ поблагодарил за помощь лидеров государств — членов организации и отдельно Владимира Путина. Глава республики подчеркнул, что именно силы ОДКБ помогли отбить Алма-Ату от террористов, а сейчас обеспечивают безопасность в стране, передает телеканал «360».