Литовкин: советский «Медведь» остается серьезной угрозой для подлодок НАТО

Разработанный еще в Советском Союзе в 1960-е дальний противолодочный самолет Ту-142 в номенклатуре НАТО числится под названием Bear-F и до сих пор представляет серьезную угрозу для вооруженных баллистическими ракетами подлодок Альянса.

Об этом в беседе с RT рассказали военные эксперты, комментируя сообщение пресс-службы Северного флота РФ о том, что приоритетной задачей для экипажей самолетов Ту -142 и самолетов подобного типа в 2022 году, учитывая геополитическую ситуацию, станет патрулирование северных морских рубежей России и полеты над Арктикой и Атлантикой.

По словам экспертов, именно самолеты Ту-142 являются наиболее эффективным средством противодействия подводным лодкам потенциального противника.

Самолет Ту-142 разработали конструкторы ОКБ Туполева специально для противодействия появившимся у НАТО в 1960-х годах атомным подлодкам с баллистическими ракетами. Конструкторы взяли за основу планер самолета Ту-95РЦ и применили ряд технологических новшеств, улучшив взлетно-посадочные характеристики новой машины, которая теперь могла взлетать с грунтовых аэродромов.

В центральной части фюзеляжа Ту-142 был установлен обзорный радиолокатор, который позволяет обнаруживать подводные лодки противника как в надводном положении, так и под перископом. Кроме того, самолет был оснащен противолодочным ударным вооружением, кормовой пушечной установкой, радиогидроакустическими буями и средствами радиоэлектронного противодействия, обладающими расширенными возможностями.

Противолодочный самолет Ту-142 является одним из самых больших воздушных судов в мире – размах его крыльев составляет 50,4 метра, а площадь крыла 289,9 квадратных метра. При этом длина самолета равна 53,07 метра, максимальная масса - 185 тонн, а максимальная нагрузка достигает 8845 килограмм. Практическая дальность полета Ту-142 составляет порядка 10 тысяч километров, а крейсерская скорость самолета равна 705 километрам в час.

facebook.com / Виктор Литовкин

Таким образом в арсенале российской морской авиации именно самолеты Ту-142 являются наиболее эффективным средством борьбы с подводными лодками возможного противника.

«Ту-142 могут летать на большие расстояния даже без дозаправки в воздухе, а с дозаправкой время работы и расстояние полёта становится ещё больше. Кроме того, у них очень мощная аппаратура, которая позволяет обнаруживать подводные лодки вероятного противника на глубине до 100 м с воздуха», — рассказал RT военный эксперт, полковник в отставке Виктор Литовкин.

По его словам, самолеты Ту-142 используются в основном для того, чтобы осуществлять патрулирование районов, в которые могут попытаться зайти вражеские многоцелевые атомные подлодки или субмарины с ядерным оружием.

«Они (Ту-142) могут передавать информацию о местонахождении этих подводных лодок как на надводные корабли, так и в центр принятия решения по уничтожению этих субмарин. Или же применять свои средства для их ликвидации», — объяснил Виктор Литовкин.

Prt Scr youtube.com / Юрий Котенок

При этом другой военный эксперт – Юрий Кнутов – добавил, что самолету Ту-142, учитывая появление у Японии и Соединенных Штатов Америки новых субмарин, в ближайшее время предстоит пройти очередной этап модернизации вооружений и поискового оборудования.