Дане Милохину посоветовали обратиться к Зеленскому для въезда на Украину

Представители общественного движения «Ветераны России» призвали TikTok-блогера Даню Милохина (настоящее имя – Данила Милохин) обратиться к президенту Владимиру Зеленскому из-за проблемы с въездом на территорию Украины. По мнению председателя «Ветеранов России» Ильдара Резяпова, слуга народа является «коллегой по цеху» для юной звезды шоу-бизнеса.

Представители движения готовы обратиться в посольство Украины в Москве с официальным заявлением по поводу запрета, из-за которого российские артисты не могут гастролировать по украинским городам. Резяпов объяснил, что организации нужны «четкие разъяснения», почему представителям шоу-бизнеса отказывают во въезде на территорию соседней страны.

Напомним, 9 января прилетевший в Киев Даня Милохин не смог покинуть здание аэропорта из-за запрета украинских таможенников. Об этом блогер рассказал на своей странице в Instagram.

«Мы прилетели в Киев, и нас держат в плену. Меня не впустили. Я враг», — прокомментировал ситуацию Милохин.

При этом он также обратил внимание, что 11% от всего числа посетителей его страницы в Instagram — граждане Украины.