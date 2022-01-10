Глава «ЖКХ Контроль» Бредец связала проблемы Петербурга с отсутствием «единого хозяина»

Отсутствие «единого хозяина» в Санкт-Петербурге негативно сказывается на темпах развития города. Об этом на пресс-конференции, организованной Медиагруппой «Патриот», заявила руководитель петербургского центра «ЖКХ Контроль» Алла Бредец.

Эксперт центра отметила, что решение множества различных вопросов в Санкт-Петербурге занимает много времени. Это касается как строительства новых станций метрополитена, так и выделения средств на капитальный ремонт исторических зданий. По мнению Бредец, причиной этой проблемы является отсутствие единого управленца.

«Такое впечатление, что у Петербурга нет единого хозяина, который замыкает все профильные комитеты на себе, и мы это каждый раз видим. Это касается и уборки территорий, и благоустройства, и многих других вещей», — приводит ее слова Федеральное агентство новостей.

Глава центра «ЖКХ Контроль» указала на необходимость включения городских профильных комитетов в единую систему под грамотным руководством одного человека. Это позволит решить проблемы, существующие в Петербурге уже несколько лет.

С приходом зимы жители Северной столицы столкнулись со множеством проблем. В городе наблюдаются десятибалльные пробки, вызванные неудовлетворительным состоянием дорог. Определенную опасность для горожан представляют и сосульки, свисающие с крыш. Кроме того, в городе все чаще происходят коммунальные аварии. Трубопроводы Петербурга пришли в негодность, однако губернатор Александр Беглов не торопится их обновлять.