Первый случай заражения «Омикроном» зафиксировали в Оренбургской области

Заражение штаммом коронавируса «Омикрон» впервые выявили в Оренбургской области. Об этом сообщили в региональном минздраве.

По данным ведомства, заболевание новой разновидностью COVID-19 зафиксировали в ходе лабораторного исследования у жительницы Оренбургской области. При этом известно, что недавно женщина побывала на отдыхе в Египте.

«При активном лабораторном надзоре за циркуляцией возбудителя новой коронавирусной инфекции в Оренбургской области выявлен случай инфицирования генотипом "Омикрон"», — заявили в минздраве.

Первый случай омикрон-штамма подтвердился еще в первых числах января. Пациентку совместно с семьей поместили на строгую самоизоляцию в домашних условиях, где она находится с 4 января. Медики продолжают наблюдать за состоянием женщины. Пока что клинических проявлений у нее не зарегистрировано, так как она прошла полный курс вакцинации.