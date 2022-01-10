МИД Украины выразил соболезнования в связи с жертвами во время погромов в Казахстане

Министерство иностранных дел Украины выпустило заявление на фоне событий в Казахстане. Ведомство принесло соболезнования из-за гибели людей во время беспорядков.

Недавно в среднеазиатском государстве начались масштабные акции, сопровождающиеся погромами. Во время беспорядков наблюдалось мародерство, поджоги и другие бесчинства. МИД Украины выпустил заявление в связи со сложившейся ситуацией.

«Осуждаем насилие, вспыхнувшее в ряде казахстанских городов и приведшее к многочисленным жертвам. Выражаем соболезнования в связи с гибелью казахстанцев, с которыми украинцев связывают многолетние узы дружбы и взаимного уважения», — подчеркнули в ведомстве.

Ранее в центре Киева в небо подняли флаг Казахстана. Отмечается, что полотно водрузили в украинском воздушном пространстве в знак солидарности с Нур-Султаном.