Поражение в большой игре. Как ОДКБ стала «альтернативным НАТО»

Прошедший 10 января саммит ОДКБ стал особенным, подведя итоги миротворческой операции остальных стран-участниц в протестном Казахстане. Политологи удивлены: до этого ОДКБ считалась скорее «номинальной» организацией, нежели чем эффективной.

Но в кризисной ситуации Россия, Белоруссия, Армения, Казахстан и Киргизия продемонстрировали геополитическое единство. А аббревиатура из заветных четырех букв рискует стать не менее упоминаемой, чем западный вариант: ведь ОДКБ, как и НАТО, военно-политическая организация. Пусть и с куда менее выраженным желанием чьей-нибудь экспансии.

Реальное объединение

Единство в оценках деструктивного характера казахстанских беспорядков проявили и консерваторы вроде Александра Лукашенко, и руководство Киргизии, где насильственная смена власти происходила неоднократно. Молчаливо согласился с коллегами премьер-министр Армении Никол Пашинян, пришедший к власти после «бархатной революции» 2018 года.

В Казахстане, впрочем, было отнюдь не бархатно.

Global Look Press / t.me/shot_shot

Около 170 погибших по последним данным, колоссальный материальный ущерб суммой более 200 миллионов долларов, сожженные административные здания и разграбленные торговые центры — по словам президента республики Касым-Жомарта Токаева, этот «масштабный кризис» стал самым тяжелым за всю 30-летнюю историю независимости Казахстана.

Главы государств ОДКБ подтвердили слова казахстанского коллеги: за убийствами и разрушениями стоят радикально религиозные боевые ячейки, уже проявившие себя в Афганистане, Сирии и Ираке. Теперь они вернулись «по домам».

Особенно обеспокоен ситуацией президент Таджикистана Эмомали Рахмон, назвавший конкретных интересантов хаоса в Средней Азии («движение салафитов и ваххабиты»). По его словам, Таджикистан борется с религиозным терроризмом «с первого дня своей независимости», то есть три десятка лет. Видимо, одиночных усилий недостаточно — теперь ОДКБ объединила не только постсоветская история и связанные национальные экономики, но и общая антитеррористическая повестка.

Prt Scr youtube.com / Bihar Hour

Геополитический переворот

Не секрет, что роль Турции в среднеазиатских странах возросла в последние годы. Потому реакция турецких политических элит на ввод миротворческого контингента ОДКБ в Казахстан была острой, что симптоматично: из дворца президента Турции, например, зазвучали обвинения в оккупации.

Резко возросшая роль ОДКБ Анкаре совсем не на руку, уверен доктор политических наук и депутат Госдумы РФ Сергей Обухов. Организация может ослабить как турецкие, так и азербайджанские позиции в регионе.

«Турция при нынешнем течении событий может потерпеть серьезнейшее поражение в "Большой игре" в Центральной Азии», — заявил Обухов в Telegram.

Телеканал Хабар 24 /

Политолог Константин Блохин уверен, что кризис в Казахстане проверил ОДКБ на прочность. Оперативным и эффективным результатам работы организации (спустя три дня после начала работы миротворческой миссии власти РК объявили о стабилизации ситуации в стране) эксперты удивились — до казахстанского «кейса» ОДКБ считалась «не очень эффективной организацией».

«Сейчас продемонстрирована значимость и важность ОДКБ. Иначе поступить мы не могли, потому что если бы дальше эта ситуация с протестами стала развиваться, то могла бы перейти через национальные границы Казахстана и угрожать безопасности России. Понятно, что ОКДБ стала важным инструментом для поддержания мира и стабильности на постсоветском пространстве», — рассказал Блохин в комментарии «Политике Сегодня».

Таким образом военно-политический блок, сумевший предотвратить уничтожение казахстанской государственности и рост религиозного терроризма в соседней стране, стал реальным геополитическим союзом.

пресс-служба Минобороны РФ /

Пока работа ОДКБ по урегулированию обстановки в Казахстане продолжается, но даже после этого организация не канет в небытие — судя по всему, власти стран-участниц настроены на взаимную интеграцию в дальнейшем и усиление совместной работы по военной линии. В конце-концов, это выгодно всем — кроме «посторонних» сил в регионе.

Подробнее о том, чего изначально хотели протестующие в Казахстане и кто подставил их нелепыми требованиями — в нашей статье.