Петербургские автомобилисты столкнулись со снежными «ловушками» в первый рабочий день

Петербургские водители столкнулись с трудностями из-за неубранного с проезжей части снега. Первый после новогодних праздников рабочий день начался для автомобилистов с попыток пересечь покрытые снежными сугробами дороги.

С самого утра Санкт-Петербург побил собственный рекорд по высоте снежного покрова — он вырос до 37 см. Уровень пробок, согласно данным «Яндекс.Карт», утром 10 января составил семь баллов.

Очевидцы публикуют видеоролики, на которых водители отчаянно пытаются хотя бы сдвинуться с места на покрытых грязным снегом дорогах.

Испытания, выпавшие на долю петербуржцев — результат недобросовестной уборки городских улиц коммунальными службами и безразличия чиновников во главе с губернатором Александром Бегловым. Снежные проблемы не остались в ушедшем году и преследуют горожан даже спустя полтора месяца после начала зимы.

Ранее власти Петербурга предложили альтернативный способ борьбы со снежным коллапсом на дорогах: они призвали горожан отложить поездки на личных автомобилях. Подробнее — в нашей статье.