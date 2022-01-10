Главы делегаций России и США в Женеве отказались пожать руки для протокольного фото

Замруководителя МИД РФ Сергей Рябков и первый заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман не стали жать друг другу руки. Инцидент произошел во время протокольной съемки на встрече в Женеве.

Дипломаты возглавляют российскую и американскую делегации на переговорах, посвященных вопросам безопасности. Отмечается, что они отказались от рукопожатий для протокольного фото и сохранили социальную дистанцию на протокольном фотографировании. Рябков и Шерман также не стали пользоваться другими способами приветствия, которые набрали популярность в официальных кругах на фоне пандемии.

Ранее Рябков указал, что настроенные против России партнеры Вашингтона по НАТО мешают вести ему комфортный диалог с Москвой. Дипломат подчеркнул, что американская сторона общается с РФ с «глазами и ушами» союзников за спиной.