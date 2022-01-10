Украинские власти поддержали руководство Казахстана в борьбе с беспорядками

Украина перестала быть нейтральной в вопросе беспорядков в Казахстане, а власти страны выбрали для себя приемлемую сторону.

Как пишут авторы «Журналистской правды», долгое время Украина молчала в ответ на происходящее в республике, что весьма ей несвойственно. Зачастую Киев оперативно и быстро реагирует на подобные события, особенно если они происходят на территории экс-республик СССР.

Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) пришли в штаб движения «Демократический выбор Казахстана» (ДВК), пригрозив участникам депортацией за ведение оппозиционной деятельности по отношению к законному руководству Казахстана. Такой шаг стал весьма неожиданным, ведь фактически Киев не захотел связывать себя с внешними силами, о которых говорили власти Казахстана.

Журналисты отмечают, что Киев не захотел поссориться еще и с Нур-Султаном, который тесно дружит с Анкарой, являющимся стратегическим партнером Украины. Издание на примере шахмат показало, как Киев оказался в неудобном положении.

«Таким образом Украина из-за Казахстана попала в цугцванг. Вероятно, поэтому СБУ внезапно и резко занялось штабом ДВК, и делает все, чтобы их след простыл на Украине», — резюмировали авторы.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что уроки из ситуации в Казахстане прежде всего должен извлечь Узбекистан. Он подчеркнул, что есть много недоброжелателей, стремящихся подорвать ситуацию вокруг стран Центральной Азии, передает телеканал «360».