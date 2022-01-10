Известный грузинский поэт Резо Амашукели скончался на 86-м году жизни

Ушел из жизни выдающийся поэт Резо Амашукели. Ему было 85 лет. О печальной новости сообщил «Первый канал» Общественного вещателя Грузии.

«В возрасте 85 лет умер поэт Резо Амашукели. Информацию «Первому каналу» подтвердили родные и близкие поэта», — говорится в сообщении.

Причина смерти Амашукели не разглашается. Информация о дате и месте прощания не поступала.

Резо родился 24 июня 1936 года в городе Кутаиси. Он с отличием окончил школу и получил высшее филологическое образование. Первые стихи и поэмы мужчина начал писать в конце 50-х годов. Большую часть своей карьеры он посвятил общественной деятельности. Амашукели занимал должность секретаря Союза писателей Грузии.