Опубликовано эксклюзивное фото из бывшей резиденции Назарбаева в Алма-Ате

Корреспонденты ФАН опубликовали эксклюзивный кадр с места событий, происходящих в Республике Казахстан. Он символизирует гибель казахской империи.

Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни нового — 2022 — года, когда жители страны выступили против двукратного роста цен на топливо. Несмотря на то, что казахстанские власти пошли навстречу митингующим, обстановка внутри государства продолжила накаляться.

Известно, что во время беспорядков в республике пострадала бывшая резиденция главы государства, находящаяся в Алма-Ате. Мародеры и погромщики не пожалели объект, включенный в список памятников истории и культуры Казахстана, и прошлись по нему с крушениями. Однако и этого им показалось мало и они устроили пожар.

На опубликованном ФАН фото — мебель бывшего президента страны Нурсултана Назарбаева. От былого величия кресла экс-лидера республики ничего не осталось — оно продавлено, ножка на нем сломана, а на спинке появились какие-то пятна.

Ранее сообщалось, что президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назвал события в стране попыткой государственного переворота.