Славен Билич может стать тренером соперника сборной России по стыкам ЧМ-2022

Экс-наставник футбольного клуба «Локомотив» Славен Билич рассматривается в качестве кандидата на пост главного тренера сборной Польши.

Согласно информации портала Sport.pl, руководство Футбольного союза Польши хочет пообщаться с 53-летним хорватом и выяснить его дальнейшие планы. Среди других кандидатов на пост тренера польской команды называется итальянский специалист Фабио Каннаваро.

Билич, тренировавший «Локо» в сезоне-2012/2013 чемпионата России, недавно расторг контракт с «Бэйцзин Гоань». Специалист объяснил свое решение покинуть китайский клуб желанием быть с семьей во время пандемии COVID-19.

Сборная Польши — один из соперников национальной команды России по стыковым матчам чемпионата мира 2022 года. Встреча между этими коллективами пройдет 24 марта.