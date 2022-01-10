Аналитик Октисюк предсказал Украине критический год без газа и транзита

Наступивший 2022 год обещает стать для украинцев более трудным, чем предыдущий. Основную угрозу для жителей Украины представляет энергетический кризис, который обострит старые проблемы и спровоцирует протесты.

Такие опасения в беседе с местным изданием «Главред» высказал аналитик информационного портала Democracy House Анатолий Октисюк.

«Год, вероятно, будет критическим, ведь достаточных запасов газа не будет, транзита, вероятно, также не будет и не исключено, что будут проблемы с углем», — считает эксперт.

Эти проблемы, по словам Октисюка, вызовут очередную волну роста цен на товары и услуги, но особенно сильно подорожают тарифы ЖКХ. В результате пострадает платежеспособность простых украинцев. Кроме того, напомнил эксперт, не стоит забывать и о продолжающейся пандемии коронавируса, которая неизбежно вызовет новые ограничения, призванные остановить распространение инфекции, и эти меры отрицательно отразятся на бизнесе.

«Год будет еще сложнее, чем предыдущий, поэтому не стоит отвергать политической турбулентности, правительственного кризиса и даже досрочных парламентских выборов», — предупреждает аналитик.

Кадр из сериала «Слуга народа» /

По прогнозу эксперта, накопившиеся в украинском обществе социальные и экономические проблемы скажутся и на главе государства, так как металлурги и шахтеры выйдут на организованные акции протеста. Также и представители других сфер украинской промышленности могут организовать забастовки. Виной этой напряженной ситуации стал конфликт между крупным бизнесом и властями страны.

Также на украинское правительство оказывается и внешнее давление, напоминает Октисюк, по словам которого, Киев пытаются принудить к выполнению взятых на себя международных обязательств, и в первую очередь Минских соглашений.

В сложившейся ситуации аналитик считает, что в досрочных президентских выборах большого смысла нет, но досрочные парламентские выборы могли бы существенно изменить конфигурацию политической системы страны. Новый состав Верховной рады повлечет за собой формирование нового коалиционного правительства с новым премьер-министром, уверен Октисюк.

А обострение недовольства и протестных настроений в украинском обществе, по мнению эксперта, может произойти уже в ближайшие месяцы – к концу нынешней зимы.