Новое здание аэропорта Диксон сгорело дотла в Красноярском крае

Аэровокзал Диксон полностью уничтожен огнем, сообщили в пресс-службе управления СК по региону.

По предварительной версии, пожар произошел в ночь на 8 января и продолжался более 12 часов, пока строение полностью не сгорело. Попытки потушить здание не предпринимались из-за «отсутствия сформированного подразделения аварийно-спасательного подразделения службы противопожарного и аварийно-спасательного обеспечения полетов аэропорта».

В результате происшествия собственник понес особо крупный ущерб. По факту инцидента было возбуждено уголовное дело по статье о халатности. Пострадавших в результате пожара нет. Все обстоятельства и причины происшествия уточняются.