Василий Березуцкий может вернуться в ЦСКА

Бывший тренер «Краснодара» Василий Березуцкий, ранее входивший в штаб Виктора Гончаренко, может вернуться в московский ЦСКА.

Российский специалист в ближайшее время войдет в тренерский штаб своего брата Алексея, ныне занимающего пост наставника «армейцев», утверждает Sport24.

Напомним, в прошлую среду, 5 января, руководство «быков» отправило в отставку тренерский штаб во главе с Гончаренко. После первого круга Российской премьер-лиги (РПЛ) ЦСКА расположился на четвертой строчке турнирной таблицы, в активе команды 30 набранных очков.

«Краснодар» на сегодняшний день не определился с кандидатурой нового главного тренера команды.