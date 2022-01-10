Путин обсудил с президентом Таджикистана Рахмоном афганскую проблематику

Президент России Владимир Путин созвонился с таджикистанским коллегой Эмомали Рахмоном, сообщили в пресс-службе Кремля.

По имеющимся данным, главы государств затронули обстановку на таджикско-афганской границе.

"В продолжение внеочередной сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ – президент РФ Владимир Путин и президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон в ходе телефонного разговора обсудили некоторые вопросы, касающиеся ситуации в Казахстане. Отмечена своевременность и эффективность помощи по линии ОДКБ, оказанной в соответствии с обращением казахстанского руководства", — уточнили в Кремле.

Ранее Рахмон в рамках саммита Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) заявил, что на границе Таджикистана находятся по меньшей мере около 6000 боевиков, от которых исходит потенциальная угроза для альянса.

Стоит отметить, что совещание представителей стран-участниц ОДКБ было посвящено обострению ситуации в Казахстане. Обстановку удалось урегулировать в краткие сроки благодаря оперативной реакции организации.