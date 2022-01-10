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Читатели Daily Mail назвали чушью антироссийские выпады Блинкена по Казахстану

Политика
Читатели Daily Mail назвали чушью антироссийские выпады Блинкена по Казахстану

Слова госсекретаря Соединенных Штатов о якобы сложностях у других государств при работе с российской стороной являются бредовыми, уверены пользователи Сети из Великобритании.

Недавно американский чиновник заявил, что якобы Россию тяжело «заставить уйти», если она оказалась «у вас дома». Блинкен высказался на фоне беспорядков в Казахстане, сопровождающихся поджогами и мародерством.

Антироссийский выпад госсекретаря из-за Казахстана привел в ярость простых британцев. Читатели Daily Mail посоветовали Соединенным Штатам не провоцировать «русского медведя». Также они напомнили о действиях самого Вашингтона.

«После Ирака и Афганистана, по-моему, Соединенным Штатам пора прекратить нести эту чушь», — подчеркнул один из британцев.

«Я вообще не понимаю, зачем Соединенные Штаты вмешиваются в дела России. Соединенным Штатам необходимо интересоваться делами их союзников и заниматься решением собственных серьезных проблем, такими как высокий уровень убийств», — добавил другой.

Ранее президент России Владимир Путин подчеркнул, что Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) не позволит раскачать ситуацию в Казахстане. Глава государства также рассказал об использовании «майданных» технологий в соседней стране.

#великобритания #сша #казахстан #Блинкен