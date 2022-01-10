Токаев заявил об участии зарубежных террористов в беспорядках на территории Казахстана

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе выступления на онлайн-сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ заявил, что в погромах на территории республики участвовали зарубежные террористы.

«С уверенностью говорю о прямом участии террористов, в том числе зарубежных боевиков, в агрессии против Казахстана», — отметил он.

Массовые беспорядки в Казахстане начались 2 января. Граждане стали выходить на улицы с протестом после повышения цен на газ. Однако акции превратились в мародерство, погромы и столкновения с полицейскими. Злоумышленники захватывали здания госучреждений и забирали оружие. На данный момент в республике введен режим чрезвычайного положения.