Песков заявил, что соцсети помимо добра приносят зло

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал влияние социальных сетей. Он отметил, что кроме добра они могут приносить и зло.

Представитель Кремля заявил, что необходимо принять меры в отношении соцсетей, так как они могут навредить. Об этом Песков сообщил во время ответа на вопросы представителей средств массовой информации.

«Это история не новая, она давняя, просто она нашла лишний раз свое очевидное подтверждение в ходе неедавних событий в Казахтане», — отметил пресс-секретарь.

Напомним, протесты в Казахстане вызваны повышением цен на сжиженный газ. Цена на топливо выросла с 60 до 120 тенге в начале января 2022 года. Президент республики Касым-Жомарт Токаев ввел чрезвычайное положение на территории государства.