Песков ответил на вопрос о возможных контактах Путина с Назарбаевым

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал вопрос журналистов о недавних контактах президента России Владимира Путина с экс-главой Казахстана Нурсултаном Назарбаевым.

По его словам, ему ничего не известно о таких переговорах или планах российского лидера связаться с Назарбаевым.

«Не могу вам сказать, не обладаю такой информацией», — сказал он.

Ранее стало известно, что Назарбаев принял решение оставить пост председателя Совета безопасности Казахстана на фоне обострения ситуации в республике. Эту должность занял действующий глава государства Касым-Жомарт Токаев.