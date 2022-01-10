Провал года. Дворы Петербурга превратились в свалки из-за просчетов Смольного

Первая рабочая неделя 2022 года не принесла ожидаемого разрешения проблемы мусорного коллапса в Петербурге. За неполный день 10 января на городской портал «Наш Санкт-Петербург» поступило более полусотни жалоб от жителей Северной столицы из-за образовавшихся свалок на месте придомовых контейнерных площадок.

Так, в Приморском районе к дому №28к3 на улице Туристская мусоровоз не приезжал уже больше недели. На то же самое жалуются жители дома №4к1 на Евдокима Огнева, Бурцева, 22, Русановской, 16к3, Институтского проспекта, 25, Переведенской улицы, 8 в поселке Шушары. Список наблюдающих, а зачастую и ощущающих печальную картину под окнами сегодня можно продолжать бесконечно.

Между тем остатки былых застолий создают антисанитарию во дворах, а это в свою очередь чревато появлением таких нежеланных соседей, как крысы. Одними из первых с проблемой столкнулись жители Невского района. Так, в разгар новогодних праздников петербуржец Борис Фоменко рассказал «ВКонтакте», что грызуны атаковали двор его дома по Союзному проспекту, 4. Пост набрал почти 1,5 тысячи комментариев, в которых люди винят во всем чиновников Смольного.

«Спасибо Беглову за отличное управление городом!!» – заявил Дмитрий Колмаков.

«Мусор нужно относить, ну или отвозить к администрации, а то им не видно», – иронизировал Алексей Никитин.

«"Смольный" вообще работать перестал? Дороги, дворы от снега не убирают, мусор не вывозят, город (кроме центральных улиц) к Новому году не украсили. Вопрос: за что они там, в Смольном зарплату получают», – заметил Дмитрий Мажоров.

«Главное QR коды на входах везде спросить, а помойки и снег это не столь важно», – возмутился Владимир Кулашенков.

С 1 января в Петербурге началась мусорная реформа, инициированная командой губернатора. Теперь за вывоз отходов во всем городе отвечает единая компания «Невский экологический оператор» (НЭО).

Невские Новости / Анастасия Барашкова

Оператор объясняет собственный провал «издержками переходного периода»: неудачно выбрано время для старта реформы, внезапная смена подрядчика по вывозу ТКО из северных районов Петербурга, просчет с занесением в систему всего списка мест сбора отходов, в результате которого некоторые оказались исключены из маршрутов мусороуборщиков.

По данным Государственной жилищной инспекции, с начала января 2022 года специалисты контролирующего органа посетили с проверкой около 1,3 тысячи домов. К 5 января нарушения находили уже на каждой третьей контейнерной площадке. По итогу в Госжилинспекции составили 55 административных протоколов за несвоевременную уборку мусора. Сумма штрафов превысила 6,4 млн рублей.