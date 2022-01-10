Тина Канделаки пошутила про «Ледниковый период» после отказа Дане Милохину во въезде в Киев

Журналистка и телеведущая Тина Канделаки отреагировала на новость о том, что блогеру Дане Милохину отказали во въезде на территорию Украины.

Милохин прилетел в Киев, но выйти из местного аэропорта ему не дала пограничная служба. Спустя некоторое время в Instagram он написал, что его не пустили в страну и развернули обратно.

На это отреагировала Тина Канделаки. В своем Telegram-аккаунте она пошутила про участие блогера в шоу «Ледниковый период», которое также может представлять опасность для Украины.

«Тиктокер Даня Милохин — новая угроза суверенитету Украины. Спящая ячейка российских спецслужб. А ведь он еще с Женей Медведевой катается. Это ж-ж-ж тоже неспроста», — написала телеведущая.

Напомним, что Даня Милохин вместе фигуристкой Евгенией Медведевой выступал в шоу «Ледниковый период», где заняли третье место и завоевали приз зрительских симпатий, получив в подарок 1 миллион рублей.