Захарова: США после саммита ОДКБ не спрячутся за свое непонимание ситуации в Казахстане

Вашингтон после онлайн-саммита Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) не сможет спрятаться за свое непонимание сложившейся в Казахстане обстановки. Таким мнением поделилась официальный представитель внешнеполитического ведомства России Мария Захарова.

По словам Захаровой, саммит ОДКБ позволил мировой арене понять, на каких правовых основаниях организация действует в республике.

Также в Министерстве иностранных дел России подчеркнули, что президент Казахстана во время онлайн-встречи Организации Договора о коллективной безопасности предоставил полную хронологию произошедшего в республике. Казахстанский лидер объяснил при помощи доказательств, как экстремисты извратили мирный протест, отметили во внешнеполитическом ведомстве.

«Мне кажется, (лидеры стран-членов ОДКБ – Прим. ред.) ответили на все вопросы, которые и были, или гипотетически могли возникнуть. Хотя, конечно, странно было слышать от, например, госсекретаря США или официального представителя Белого дома о том, что они не понимают, что же такое происходит в Казахстане, и не понимают, почему Казахстан принял такие решения. Это удивительно», - сказала Захарова.

Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел переговоры с российским лидером Владимиром Путиным, в ходе которых поблагодарил его за содействие по урегулированию обстановки в стране в рамках ОДКБ. Об этом рассказали в Кремле.