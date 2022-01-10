В России вступил в силу закон об уголовной ответственности для лихачей на дороге

В России вступил в силу законопроект, который ужесточает наказание для любителей регулярно нарушать ПДД. Президент РФ Владимир Путин еще в конце декабря одобрил инициативу, в соответствии с которой водителям, грубо нарушающим правила дорожного движения (выезд на встречную полосу и превышение скорости более чем на 60 километров в час), грозит уголовная ответственность.

Закон гласит, что водителей, ранее судимых за нарушения ПДД и административные преступления, будут штрафовать на 300-500 тысяч рублей или отправлять за решетку на срок до трех лет. К тем, кто совершил грубое нарушение дорожных правил впервые, отнесутся более мягко: штраф составит 200-300 тысяч рублей или два года лишения свободы.

Данный закон не распространяется на штрафы, полученные с дорожных камер видеонаблюдения.