В Петербурге продолжает расти смертность от коронавируса

Смертность от коронавирусной инфекции продолжает расти в Петербурге, о чем свидетельствуют данные оперативного штаба по борьбе с пандемией.

Петербургские медики зафиксировали 62 летальных исхода от COVID-19 в городе за последние сутки. Это на два случая больше, чем накануне: 9 января умерло 60 горожан, больных коронавирусом.

И хотя заболеваемость по всей России пошла на спад, в Северной столице наблюдается обратная тенденция: 1419 новых случаев против 1323, выявленных вчера. Кроме того, город на Неве по-прежнему занимает вторую строчку антирейтинга по суточной заболеваемости COVID-19, уступая первое место только Москве.

При этом ни введение QR-кодов, ни ночные рейды по заведениям общепита не улучшают ситуацию с коронавирусом в Петербурге. И хотя губернатор Александр Беглов еще осенью уверенно заявлял, что город сформирует коллективный иммунитет к середине января 2022 года, реальная статистика говорит об обратном.