Политолог Кедми назвал «свободу действий» главной причиной беспорядков в Казахстане

Руководству Казахстана необходимо положить конец воцарившейся в республике анархии. Такое мнение высказал израильский политолог Яков Кедми.

Как отметил бывший руководитель израильской службы «Натив», это поможет сохранить государство. По мнению эксперта, в сложившейся ситуации виновата та «свобода действий», которую долгое время продвигали в Казахстане. Он пояснил, что речь идет о работе религиозных и националистических организаций, которые раскололи общество и создали напряженную обстановку.

Эксперт подчеркнул, что беспомощность представителей власти на местах и неспособность спецслужб вскрывать террористические ячейки сыграли не последнюю роль в беспорядках. Политолог озвучил единственный шанс для сохранения независимости Казахстана. По его словам, для этого страна должна прочистить все, что находится на ее территории.

«Все, кто занимается терроризмом или попытками дестабилизировать политическую обстановку, силой сменить власть в Казахстане — со всеми с ними нужно разобраться», — резюмировал Яков Кедми.

Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во время онлайн-саммита ОДКБ заявил, что международные террористы принимали участие в атаке на республику. Он отметил, что боевики забирали тела своих людей и вывозили их из моргов, сообщает телеканал «360».