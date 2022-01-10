Журналист Шейнин указал на высокие шансы России сорвать планы Запада по Казахстану

Москва с высокой долей вероятности сможет пресечь намерения западных стран настроить Казахстан против России, уверен телеведущий Артем Шейнин.

Недавно в среднеазиатском государстве начались беспорядки, которые переросли в акции протеста. Они сопровождались поджогами, мародерством и другими бесчинствами.

Шейнин обнародовал скриншот американского документа, который пролил свет на события в Казахстане. Журналист представил данные на своем сайте. Он обратил внимание на доклад американской НКО RAND Corporation, где расписывается «гибридное ослабление» России.

В документе содержатся пункты о Белоруссии и Южном Кавказе, а также о снижении влияния Москвы в Центральной Азии. Шейнин отметил, что не думать о «встроенности» казахстанских событий в игры внешних сил было бы наивно.

«Своеобразие и особенности хода отдельных фигур на доске не отменяет плана в голове гроссмейстера», — подчеркнул ведущий.

Однако у России есть высокие шансы на срыв западных планов по Казахстану, убежден журналист. Он также пожелал удачи миротворцам Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в работе со среднеазиатской страной.

Ранее российский посол Анатолий Антонов отметил роль Вашингтона в ситуации с Казахстаном. События в стране спровоцировали американские политики, убежден дипломат.