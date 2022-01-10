В Роспотребнадзоре призвали отказаться от алкоголя и сладкого при постковидном синдроме

Специалисты Роспотребнадзора рассказали об опасности постковидного синдрома. Для скорейшего восстановления организма они рекомендовали отказаться от употребления алкоголя и сладкого.

Медики предупредили, что обычно постковидный синдром длится от трех до шести месяцев. При этом состоянии возникают проблемы с волосами, печенью и кишечником. Кроме того, у пациентов, перенесших COVID-19, ухудшается память.

Процесс восстановления организма можно ускорить, если изменить рацион питания. Эксперты рекомендуют отказаться от употребления сладостей и жирных блюд. Также не следует употреблять алкоголь.

Заучивание песен и стихов поможет восстановить память. В ряде случаев медики могут назначить препараты, которые предназначены для улучшения кровоснабжения мозга.

Роспотребнадзор назвал иммунологические проблемы причиной постковидного синдрома. Они представляют собой восемь цитокинов, число которых значительно сокращается спустя два месяца после COVID-19.