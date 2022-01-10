Внешним фактором татарского национализма может оказаться турецкое влияние

Националистические и сепаратистские настроения в Татарстане вновь стали предметом обсуждения СМИ. Местная власть отказалась поддержать закон о переименовании должности президента республики, а в Актаныше с надгробья спилили православный крест.

Причина может крыться в теплых отношениях между Казанью и Анкарой. Ежегодно глава Татарстана посещает Турцию по 5–6 раз, а на территории региона работают около трехсот турецких предприятий.

Очевидно, что Анкара активно реализует идеологию пантюркизма и заинтересована в подогревании националистических настроений в республике. Несмотря на имеющиеся различия, главной точкой соприкосновения с татарскими националистами является развитие антиколониальных взглядов среди тюркского населения России, пишет ФАН.

Кроме того, турков давно интересует не только сотрудничество в сфере бизнеса — они последовательно наращивают культурное и религиозное влияние. Речь идет о турецко-татарских лицеях, продвигавших идеи Фетхуллаха Гюлена, а также культурном центре Юнуса Эмре, действовавшем на базе Казанского федерального университета. На данный момент Анкара продолжает влиять на сознание жителей Татарстана через Международную организацию тюркской культуры «Тюрксой».