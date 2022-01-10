Комитет нацбезопасности Казахстана призвал граждан оказать содействие в поисках террористов

Ситуацию в Казахстане удалось стабилизировать. Об этом говорится в сообщении пресс-службы комитета национальной безопасности республики.

Уточняется, что нейтрализованы очаги террористических угроз с позиции республиканского и региональных оперативных штабов по борьбе с терроризмом.

«Удалось освободить все захваченные террористами административные объекты в городах Алма-Ата, Кызылорда, Талдыкорган и Тараз», — указывается в сообщении.

В пресс-службе добавили, что в данный момент обеспечена безопасность особо важных стратегических объектов и мест хранения оружия и боеприпасов. В республике провели зачистки мест возможного укрытия боевиков и участников массовых беспорядков. Ведомство призвало граждан страны оказать содействие в установлении террористов, причастных к беспорядкам.

Ранее президент страны Касым-Жомарт Токаев во время онлайн-саммита ОДКБ заявил, что международные террористы принимали участие в атаке на Казахстан. По его словам, боевики забирали тела своих людей и вывозили их из моргов, сообщает телеканал «360».