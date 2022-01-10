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Появилось видео инцидента с пассажирским самолетом в Белгороде

Россия
Появилось видео инцидента с пассажирским самолетом в Белгороде

В Сети появилось видео инцидента с пассажирским самолетом, который выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в аэропорту Белгорода. Telegram-канал 112 сообщает, что запись опубликовали очевидцы происшествия.

Напомним, лайнер авиакомпании Red Wings выполнял рейс из Москвы в Белгород. Во время посадки он слишком поздно коснулся полосы и не успел затормозить, в результате чего увяз в снегу.

 

По предварительным данным, пострадавших в ходе инцидента нет. Детали происшествия уточняются. Специалисты устанавливают причину произошедшего.

Ранее стало известно, что в Приморском крае во время взлета из аэропорта Тигиль самолет столкнулся с сугробом. В результате ЧП пострадали два человека.

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