Появилось видео инцидента с пассажирским самолетом в Белгороде

В Сети появилось видео инцидента с пассажирским самолетом, который выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в аэропорту Белгорода. Telegram-канал 112 сообщает, что запись опубликовали очевидцы происшествия.

Напомним, лайнер авиакомпании Red Wings выполнял рейс из Москвы в Белгород. Во время посадки он слишком поздно коснулся полосы и не успел затормозить, в результате чего увяз в снегу.

В Белгороде самолет выкатился за пределы ВПП



Борт авиакомпании «Red Wings» из столичного Домодедово поздно коснулся полосы, не успел затормозить и увяз в снегу.



К счастью, никто из пассажиров и членов экипажа не пострадал.



Прокуратура уже начала проверку. pic.twitter.com/qaJpP4eyeY — Газета.Ru (@GazetaRu) January 10, 2022

По предварительным данным, пострадавших в ходе инцидента нет. Детали происшествия уточняются. Специалисты устанавливают причину произошедшего.

Ранее стало известно, что в Приморском крае во время взлета из аэропорта Тигиль самолет столкнулся с сугробом. В результате ЧП пострадали два человека.