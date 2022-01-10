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Джоковича собираются депортировать из Австралии, несмотря на выигранную апелляцию

Спорт
Джоковича собираются депортировать из Австралии, несмотря на выигранную апелляцию

Сербского теннисиста Новака Джоковича снова арестовали в Австралии, сообщает Eurosport со ссылкой на отца спортсмена. В настоящее время детали случившегося не сообщаются.

Ранее стало известно, что действующий победитель Australian Open, который прилетел в Мельбурн для защиты титула, выиграл апелляцию по делу об аннулировании визы. Пограничная служба Австралии посчитала, что у первой ракетки мира не было достаточных оснований для медицинского отвода, позволяющего не делать прививку от коронавируса.

Несмотря на выигранную апелляцию, власти Австралии могут выдворить спортсмена из страны.

#теннис #australian open #Новак Джокович