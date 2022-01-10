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Путин считает, что казахские события могут повториться на территории СНГ

Ближнее зарубежье
Путин считает, что казахские события могут повториться на территории СНГ

Президент России Владимир Путин на саммите стран Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) заявил, что массовые беспорядки в Казахстане организованы не гражданами этой страны, а террористическими группировками, которые воспользовались протестной волной.

«Те люди, которые выступали за ситуацию на газовом рынке – это одни люди, у них одни цели, а те, кто взял в руки оружие и нападал на государство – это совершенно другие люди и у них другие цели. При этом, активно применялись присущие майданным технологиям элементы силовой и информационной поддержки протестов», – констатировал президент РФ.

Еще один Майдан. Путин раскрыл зачинщиков массовых беспорядков в Казахстане
Global Look Press  / t.me/ kazfreee

По словам Путина, попытки дестабилизировать ситуацию в Казахстане продолжаются до сих пор. Происходит это через интернет и соцсети. В то же время он выразил уверенность, что в ближайшем будущем бесчинства удастся остановить. После этого миротворцы ОДКБ в полном составе будут выведены с территории страны.

«Конечно, мы понимаем, что события в Казахстане – не первая и далеко не последняя попытка вмешательства извне во внутренние дела наших государств. И принятые по линии ОДКБ меры ясно показали, что мы не позволим раскачивать ситуацию у себя дома и не дадим реализовать сценарий цветных революций», – заявил Владимир Путин.

Российский лидер также отметил, что боевики перед акциями в Казахстане прошли подготовку за рубежом.

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