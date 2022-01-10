Путин считает, что казахские события могут повториться на территории СНГ

Президент России Владимир Путин на саммите стран Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) заявил, что массовые беспорядки в Казахстане организованы не гражданами этой страны, а террористическими группировками, которые воспользовались протестной волной.

«Те люди, которые выступали за ситуацию на газовом рынке – это одни люди, у них одни цели, а те, кто взял в руки оружие и нападал на государство – это совершенно другие люди и у них другие цели. При этом, активно применялись присущие майданным технологиям элементы силовой и информационной поддержки протестов», – констатировал президент РФ.

Global Look Press / t.me/ kazfreee

По словам Путина, попытки дестабилизировать ситуацию в Казахстане продолжаются до сих пор. Происходит это через интернет и соцсети. В то же время он выразил уверенность, что в ближайшем будущем бесчинства удастся остановить. После этого миротворцы ОДКБ в полном составе будут выведены с территории страны.

«Конечно, мы понимаем, что события в Казахстане – не первая и далеко не последняя попытка вмешательства извне во внутренние дела наших государств. И принятые по линии ОДКБ меры ясно показали, что мы не позволим раскачивать ситуацию у себя дома и не дадим реализовать сценарий цветных революций», – заявил Владимир Путин.

Российский лидер также отметил, что боевики перед акциями в Казахстане прошли подготовку за рубежом.