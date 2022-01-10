Противники QR-кодов начали сбор подписей за отставку губернатора Забайкалья

Противники введения QR-кодов со всей России начали собирать подписи за отставку губернатора Забайкальского края Александра Осипова. Несколько дней назад он публично назвал «врагами» людей, которые распространяют «негативную информацию» о вакцинации от коронавируса.

«Мне кажется, это враги делают [рассылают сообщения]. Они массово распространяют какие-то ролики, сообщения, которые противоречат биологии, зоологии, анатомии и физиологии. Часть людей, к сожалению, в это верит. Потом люди лечатся какими-то непонятными средствами», — заявил Осипов во время телеэфира.

Ранее губернатор Забайкалья также призывал местных чиновников перейти к радикальным мерам для повышения темпов вакцинации в регионе. К примеру, управленец предлагал «оцеплять кварталы» и вакцинировать жителей «по спискам».

«Хотите – придумывайте, кварталы оцепляйте с Роспотребнадзором и военными, и вакцинируйте всех по спискам, — рассуждал Александр Осипов 13 декабря. — Продумывайте, какими методами убедить, принудить и прочее. <…> Надо все продумывать. Делайте что угодно».

Подробнее о том, почему вид забайкальского губернатора с кистью и мольбертом вызвал у местных жителей ассоциации с Адольфом Гитлером, вы можете прочитать в нашем материале.