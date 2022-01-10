Путин назвал нападение на Казахстан актом агрессии

Президент России Владимир Путин высказался о ситуации в Казахстане. Он выступил на саммите Совета Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

По словам российского лидера, ситуация в республике касается всех, так как Казахстан столкнулся с угрозой своей государственности.

«Нападение на Казахстан является актом агрессии, на это надо было реагировать без промедления», — заявил российский президент.

Путин подчеркнул, что в Казахстане использовались майданные технологии силовой информационной поддержки беспорядков. В целом же страна столкнулась с международным терроризмом, заключил он.

Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел заседание оперативного штаба. Главе государства доложили, что правоохранительные органы принимают меры для стабилизации обстановки, сообщает телеканал «360».