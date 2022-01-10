Более 35% петербуржцев отметили вежливость и тактичность своих земляков

Аналитики сервиса SuperJob провели исследование и выяснили, как жители разных городов России относятся к своим землякам и к иногородним соотечественникам.

Петербуржцы чаще прочего видят в земляках вежливость и тактичность. Эти качества назвали 36% опрошенных жителей Северной столицы. Затем следует культурность и воспитанность (30%), а также отзывчивость с добротой (22%).

А вот 9% жителей Москвы указали на присущее им равнодушие, торопливость и суету. Чувство юмора сочли присущими себе жители Омска (15%), Ростова-на-Дону (11%), и Краснодара (10%). При этом 13% респондентов из Казани единственные назвали себя гостеприимными, сообщает РБК.

Жители Волгограда (8%) и Красноярска (7%) считают остальных россиян устойчивыми к стрессу. А вот рожденные в Нижнем Новгороде уверены в своей ответственности: об этом заявили 9% респондентов.

Города России с самым высоким качеством жизни ранее перечислил телеканал «360». При составлении списка эксперты учитывали уровень дохода, склонность к миграции и качество медицины.