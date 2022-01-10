Бывший тренер «Норвича» Фарке может возглавить «Краснодар»

Бывший главный тренер английского клуба «Норвич» Даниэль Фарке может перебраться в Российскую премьер-лигу (РПЛ) и возглавить «Краснодар».

«Быки» в настоящее время обсуждают с 45-летним специалистом детали соглашения, переговоры перешли на продвинутую стадию, сообщает «Чемпионат». По данным источников издания, Фарке — главный кандидат «Краснодара».

Тренер покинул «Норвич» осенью 2021 года, проработав в английском клубе с 2017 года. До этого он в течение двух лет возглавлял вторую команду дортмундской «Боруссии». Пост главного тренера «Краснодара» остается вакантным после увольнения Виктора Гончаренко.