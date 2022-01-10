В Нур-Султане обнаружили мертвым полковника КНБ Казахстана Азамата Ибраева

Тело полковника Комитета национальной безопасности Казахстана Азамата Ибраева нашли во дворе дома, в котором он проживал. Инцидент произошел в Нур-Султане, сообщили в пресс-службе КНБ.

Причина смерти не разглашается. На данный момент правоохранители устанавливают все обстоятельства случившегося.

Массовые беспорядки в Казахстане начались в первые дни текущего года. Жители Жанаозен и Актау вышли с протестом после повышения цен на сжиженный газ. Их позицию поддержали провокаторы из других городов. В крупнейшем городе Алма-Ате началось мародерство, террористы стали нападать на государственные учреждения и захватывать оружия. В связи с этим в республике до 19 января был введен режим чрезвычайного положения.